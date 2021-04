Philips : invite l'IA dans sa nouvelle brosse à dents

Philips annonce le lancement de la Sonicare 9900 Prestige, une brosse à dents électrique intégrant une solution d'intelligence artificielle.



La technologie SenseIQ intégrée à l'appareil 'observe vos comportements de brossage en utilisant des capteurs intégrés pour identifier votre style de brossage et adapter la pression en conséquence', indique Philips. Elle peut aussi indiquer à l'utilisateur l'oubli de certains endroits...



'Avec une routine de soins bucco-dentaires vraiment personnalisée, vous pouvez éliminer la plaque dentaire, éliminer les taches et prendre soin des gencives en toute simplicité', promet le fabricant.



