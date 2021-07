Philips : objectif de marge revu à la baisse, l'action recule

Philips a annoncé lundi une révision à la baisse de sa prévision de marge pour l'ensemble de son exercice après un deuxième trimestre ressorti globalement en ligne avec les attentes.



Le spécialiste néerlandais des équipements de santé explique dans un communiqué qu'il table désormais sur une amélioration de 60 points de base de sa marge opérationnelle ajustée (EBITA) cette année, contre une hausse de 60 à 80 points prévue auparavant.



Cette annonce faisait chuter son titre en Bourse en début de séance, l'action Philips perdant 1,2% vers 9h50, l'une des plus fortes baisses d'un indice AEX en repli de 0,7%.



Le groupe continue toujours de tabler sur une croissance interne de son chiffre d'affaires comprise entre 0% et 5% cette année.



Sur le deuxième trimestre, le groupe fait état d'un chiffre d'affaires en croissance organique de 9% à 4,2 milliards d'euros pour un résultat d'exploitation ajusté (EBITA) de 532 millions d'euros, contre 390 millions d'euros un an plus tôt et un consensus établi à 519 millions.



Philips a annoncé qu'il allait démarrer un nouveau programme de rachat d'actions de 1,5 milliard d'euros pour les trois prochaines années, une annonce qui ne parvenait pas à compenser la déception liée à l'abaissement de son objectif annuel de marge.



