Philips : succès de l'OPA sur BioTelemetry

Philips fait part du succès de son offre publique d'achat sur BioTelemetry, fournisseur américain d'outils d'évaluation et de diagnostic cardiaque à distance, avec l'apport de 27,2 millions d'actions portant sa participation dans BioTelemetry à près de 79%.



Le groupe néerlandais d'électronique médicale, qui a payé 72 dollars par action, prévoit de finaliser l'acquisition plus tard dans la journée. BioTelemetry deviendra alors une filiale contrôlée intégralement par Philips et sera retirée de la cote du Nasdaq.



