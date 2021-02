Philips : une tablette pour surveiller les patients à distance

Philips a lancé un kit portable conçu pour aider les médecins à surveiller à distance un grand nombre de patients lors de situations d'urgence, comme la pandémie de Covid-19.



La tablette médicale intègre le logiciel de Philips pour l'accès à distance aux informations de surveillance des patients, permettant aux cliniciens de soigner les patients en dehors de l'hôpital, a déclaré le groupe.



Comme l'appareil n'est pas lié à une station de surveillance centrale et peut donc être utilisé via une connexion WiFi, il est facile à déployer dans les flux de travail cliniques existants, a indiqué Philips.



