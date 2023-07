Epicon Berhad, anciennement Konsortium Transnasional Berhad, est une société holding d'investissement basée en Malaisie. Les secteurs d'activité de la société sont les suivants : services de transport public, travaux de construction et autres. Le secteur des services de transport public est engagé dans la fourniture de services d'autobus de ligne et d'autobus express à travers la Malaisie péninsulaire. Ce secteur comprend les revenus provenant de la location et de l'affrètement d'autobus à des tiers. Le segment des travaux de construction comprend les projets de construction. Il se concentre sur la construction de logements résidentiels abordables et de propriétés commerciales. Le segment "Autres" comprend les participations d'investissement. Les services de la société comprennent le déblaiement de sites, les travaux de terrassement, les travaux routiers, les travaux de construction principaux, la réticulation de l'eau principale, les travaux de drainage, les travaux d'assainissement - réticulation et bassin de rétention, ainsi que l'infrastructure et les accessoires. Ses filiales comprennent notamment Cityliner Sdn. Bhd, Transnational Builder Sdn. Bhd et Park May Berhad (Park May).