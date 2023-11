Kontrol Technologies Corp. est une société canadienne qui se consacre aux bâtiments et villes intelligents grâce à l'Internet des objets (IoT), au cloud et à la technologie des logiciels en tant que service (SaaS). La société fournit des solutions et des services à ses clients pour améliorer la gestion de l'énergie, surveiller les émissions en continu et accélérer la durabilité de tous les bâtiments. Elle regroupe les données générées par les appareils IoT dans des services de gestion et d'analyse basés sur le cloud. Cela permet aux dispositifs à distance d'être surveillés et contrôlés par les gestionnaires d'installations via des smartphones et des tablettes. La société a recueilli et analysé environ 15 milliards d'enregistrements de données dans divers bâtiments. Elle développe une suite de dispositifs IOT, y compris le Smart EMS et divers capteurs connexes pour connecter les bâtiments et les rendre intelligents. Elle fournit des solutions d'automatisation des bâtiments et peut être intégrée dans des systèmes d'automatisation des bâtiments existants.