KONTRON : Jefferies toujours positif

Données financières EUR USD CA 2023 1 211 M 1 339 M - Résultat net 2023 66,6 M 73,6 M - Tréso. nette 2023 228 M 252 M - PER 2023 16,9x Rendement 2023 2,93% Capitalisation 1 111 M 1 229 M - VE / CA 2023 0,73x VE / CA 2024 0,63x Nbr Employés 4 475 Flottant 56,4%

Tendances analyse technique KONTRON AG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Haussière Haussière

Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 6 Dernier Cours de Clôture 17,55 € Objectif de cours Moyen 27,67 € Ecart / Objectif Moyen 57,6%

Dirigeants et Administrateurs Hannes Niederhauser Chief Executive Officer Clemens Billek Chief Financial Officer Claudia Badstöber Chairman-Supervisory Board Christoph Neumann Vice President-Technology Bernhard Chwatal Deputy Chairman-Supervisory Board

Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) KONTRON AG 14.78% 1 229 ACCENTURE PLC 3.13% 173 785 TATA CONSULTANCY SERVICES LTD. -2.36% 142 308 SIEMENS AG 15.30% 130 978 IBM -11.16% 112 098 AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. -9.34% 89 226