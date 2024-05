Kontron AG est un fournisseur autrichien de solutions de technologies de l'information (IT), spécialisé dans l'industrie 4.0, les systèmes informatiques embarqués et la technologie de l'Internet des objets (IoT). La société opère à travers trois segments : IT Services, qui gère la réalisation de bout en bout des projets informatiques, de la planification (conseil) à l'exploitation à long terme (externalisation), en passant par la mise en œuvre (intégration) ; IoT Solutions, qui se concentre sur le développement de solutions IoT et Industrie 4.0 combinant du matériel, des intergiciels et des services commercialisés auprès des secteurs de l'automatisation industrielle, des technologies médicales, de l'infotainment et de l'énergie intelligente, et Embedded Systems, qui fournit du matériel intégrant des technologies embarquées utilisées par les secteurs du transport, de l'aviation et de la communication. Il s'agit d'un fournisseur de services informatiques complets en Europe centrale et orientale. Ses principaux marchés sont l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, l'Europe de l'Est et l'Amérique du Nord.

Secteur Services et conseils en informatique