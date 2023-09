(Alliance News) - Voici un résumé des résultats publiés jeudi par les sociétés cotées à Londres et qui n'ont pas fait l'objet d'une publication séparée par Alliance News :

Newbury Racecourse PLC - site sportif et événementiel dans le Berkshire, Angleterre - Le chiffre d'affaires augmente à 8,0 millions de livres sterling au premier semestre 2023, contre 7,8 millions de livres sterling un an plus tôt. La perte avant impôts passe de 217 000 GBP à 570 000 GBP. Le coût des ventes passe de 6,3 millions de GBP à 7,2 millions de GBP. "Les activités du premier semestre 2023 ont été conformes aux prévisions, bien que la fréquentation des jours de course soit tombée en dessous des niveaux de 2022 au cours du semestre. Par rapport à l'année dernière, nos revenus ont été plus élevés, mais la hausse des coûts et notre engagement à augmenter les prix ont eu un impact sur notre rentabilité, comme prévu", a déclaré le président Dominic Burke.

Sondrel Holdings PLC - Société de semi-conducteurs basée à Reading, en Angleterre - Le chiffre d'affaires du premier semestre 2023 a augmenté de 17 % pour atteindre 9,3 millions de livres sterling, contre 8,0 millions de livres sterling l'année précédente, mais la perte avant impôts s'est creusée, passant de 1,5 million de livres sterling à 2,0 millions de livres sterling. Le coût des ventes est passé de 5,6 millions de livres sterling à 8,2 millions de livres sterling au cours de la période. Pour ce qui est de l'avenir, Sondrel a constaté que la dynamique se poursuivait aux États-Unis, avec 15 clients potentiels dans le pipeline. Il est convaincu que les résultats de l'année seront conformes aux attentes actuelles du marché. "Je suis satisfait de notre performance au premier semestre, malgré des conditions de marché de plus en plus difficiles au cours de la période. Des progrès significatifs ont été réalisés dans des domaines clés pour la croissance de notre activité à moyen terme, à savoir les enregistrements réussis de trois conceptions, les progrès réalisés avec notre client OEM automobile de niveau 1, les progrès réels aux États-Unis et l'augmentation des prévisions de production de nos clients pour nos projets ASIC en Europe ", déclare Graham Curren, Directeur général de Sondrel. Jeudi également, Sondrel fait le point sur trois de ses projets de "circuits intégrés spécifiques à une application". L'entreprise indique que les projets sont désormais en cours, après avoir informé les investisseurs en août de retards. Les projets restent tous dans les temps pour la mise en production, ajoute-t-elle.

Kooth PLC - Plate-forme numérique de santé mentale basée à Londres - Le chiffre d'affaires du semestre clos le 30 juin a augmenté de 29 % pour atteindre 11,7 millions de livres sterling, contre 9 millions de livres sterling l'année précédente. Le chiffre d'affaires annuel récurrent augmente de 16 %, passant de 18,5 millions de livres sterling à 21,4 millions de livres sterling. La perte avant impôts se creuse, passant de 571 000 GBP à 1,7 million GBP. Les coûts des ventes sont passés de 2,9 millions de livres sterling à 3,9 millions de livres sterling. Pour l'avenir, Kooth s'attend à des "opportunités significatives" aux États-Unis, en raison du besoin continu des gouvernements des États américains et des payeurs de Medicaid d'investir davantage dans la santé mentale des jeunes. Cependant, il s'attend à ce que les vents contraires persistent au Royaume-Uni, reflétant l'accent mis sur la réduction des coûts du NHS et l'arriéré des soins aigus. L'entreprise reste confiante quant à la réalisation d'un chiffre d'affaires annuel conforme aux prévisions révisées du marché, à savoir pas moins de 34 millions de livres sterling.

Red Capital PLC - Société d'acquisition basée à Jersey - La perte d'exploitation au premier semestre 2023 s'est creusée pour atteindre 103 333 GBP, contre 96 630 GBP un an plus tôt. La perte avant impôt passe de 96 510 GBP à 100 961 GBP. "Au cours de la période et après la fin de la période, Red a poursuivi sa stratégie d'investissement et d'acquisition et évalue actuellement les opportunités dans les secteurs d'intérêt qu'elle a choisis", déclare Red Capital.

