CORRECT (4 avril) : Le chiffre d'affaires de Kooth augmente grâce à de nouveaux contrats, mais la perte se creuse.

(Correction de la raison de l'augmentation du chiffre d'affaires de Kooth PLC et de la valeur du contrat)

(Alliance News) - Kooth PLC a déclaré mardi que son chiffre d'affaires pour l'exercice clos le 31 décembre a augmenté en raison d'opportunités commerciales aux États-Unis, mais que les dépenses administratives ont entraîné une aggravation de sa perte.

La plateforme de santé mentale numérique basée à Londres a déclaré que sa perte avant impôt pour 2022 s'est creusée à 831 000 GBP, contre 720 000 GBP l'année précédente.

Cela s'explique par une augmentation de 20 % des dépenses administratives, qui sont passées de 12,3 millions de livres sterling à 14,8 millions de livres sterling. Kooth a déclaré que ces coûts provenaient principalement de son expansion aux États-Unis, car la société a dû faire face à des frais de personnel et à des frais juridiques.

Néanmoins, le chiffre d'affaires de Kooth a augmenté de 21 %, passant de 16,7 millions de livres sterling à 20,1 millions de livres sterling. Les activités aux États-Unis ont contribué à la croissance du chiffre d'affaires, Kooth ayant remporté son premier contrat dans le pays pour un projet avec l'État de Pennsylvanie, d'une valeur de 3,0 millions USD.

Une expansion des services de Kooth Adult et de nouveaux contrats pour les enfants et les jeunes ont également contribué à cette augmentation, a déclaré la société.

Kooth n'a pas recommandé de dividende, comme l'année précédente, et a indiqué qu'elle ne prévoyait pas non plus d'en proposer un l'année prochaine.

En ce qui concerne l'avenir, Kooth a déclaré que sa présence sur le marché américain proposait à la société une "opportunité significative à long terme". Elle espère finaliser les termes d'un contrat avec le gouvernement californien, le gouverneur Gavin Newsom investissant 4,7 milliards de dollars dans la lutte contre la santé mentale des enfants dans l'État.

Kooth a déclaré que cela placerait ses revenus "en avance sur les attentes du marché pour 2023".

Tim Barker, président-directeur général, a déclaré : "Kooth est particulièrement bien placé pour répondre à la demande à long terme de services numériques de santé mentale aux États-Unis et au Royaume-Uni, grâce à ses antécédents éprouvés et à son profil d'efficacité solide, à ses revenus récurrents importants et à sa position de trésorerie nette.

"Cela est démontré par l'obtention d'un contrat important en Californie, en mars 2023, dans le cadre de l'investissement de 4,7 milliards de dollars du gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, dans le domaine de la santé comportementale des jeunes. À l'aube de 2023, notre modèle, notre stratégie et notre position sur le marché au Royaume-Uni et aux États-Unis, associés au talent et au dévouement de nos employés, nous permettent d'envisager avec confiance de nouveaux progrès cette année."

Les actions étaient en baisse de 1,8 % à 230,70 pence à Londres mercredi matin.

