Kooth plc est une société basée au Royaume-Uni qui fournit une plateforme numérique de santé mentale. L'activité principale de l'entreprise consiste à fournir des conseils et un soutien en ligne aux enfants, aux jeunes et aux adultes qui en ont besoin. La plateforme numérique intégrée de santé mentale de l'entreprise crée un espace accueillant et non stigmatisant pour les enfants et les adultes. L'entreprise propose plusieurs produits, dont Kooth.com, Kooth Student, Kooth Adult et Kooth Work. Kooth.com est commercialisé au Royaume-Uni et aux États-Unis. Au Royaume-Uni, le service national de santé (NHS), les autorités locales, les organisations caritatives et les entreprises ont accès à un soutien anonyme et personnalisé en matière de santé mentale pour les enfants et les jeunes. Kooth Student est une plateforme en ligne qui offre une intervention précoce et un soutien thérapeutique. Kooth Adult est commandé par le NHS, les autorités locales et les organisations caritatives pour améliorer la santé mentale de populations entières de cohortes spécifiques.

Secteur Internet