Kooth plc est une société basée au Royaume-Uni qui fournit une plateforme pour la santé mentale numérique. La Société fournit principalement des conseils et un soutien en ligne aux enfants, aux jeunes et aux adultes dans le besoin. La Société propose différents services, dont Kooth.com, Kooth Student, Kooth Adult et Kooth Work. Kooth.com est mandaté par le service national de santé (NHS), les autorités locales, les associations caritatives et les entreprises pour fournir un soutien anonyme et personnalisé en matière de santé mentale aux enfants et aux jeunes. Kooth Adult opère à partir de sites distincts et s'adresse à des cohortes spécifiques, notamment les parents, les enseignants, les victimes de crimes et les personnes qui ont subi ou continuent de subir des violences domestiques. Qwell est un site anonyme qui aide les adultes à se sentir en sécurité et en confiance pour explorer leurs préoccupations et rechercher un soutien professionnel. Kooth Work est un service d'entreprise, destiné spécifiquement aux employeurs pour soutenir le bien-être de leurs employés.

Secteur Internet