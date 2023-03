L'action de Kooth s'envole à la suite d'un contrat important en Californie

(Alliance News) - Kooth PLC a déclaré jeudi avoir remporté un contrat avec le Département californien des services de soins de santé pour fournir sa plateforme numérique de bien-être mental à une initiative gouvernementale de santé comportementale.

Les actions de Kooth ont bondi de 37% à 235,00 pence jeudi midi à Londres.

La plateforme numérique de santé mentale basée à Londres a déclaré qu'elle avait été sélectionnée pour fournir ses services de bien-être en ligne aux enfants et aux jeunes adultes dans le cadre des programmes "Master Plan for Kids' Mental Health" et "Children and Youth Behavioral Health Initiative".

Cet accord s'inscrit dans le cadre de l'investissement de 4,7 milliards de dollars prévu par le gouverneur de Californie Gavin Newsom dans le domaine de la santé comportementale des jeunes.

Kooth n'est pas en mesure de divulguer la valeur ou la durée du contrat, les conditions n'ayant pas encore été finalisées.

Kooth a déclaré que plus de 284 000 jeunes en Californie souffrent de dépression, et que 66 % de ces cas ne sont pas traités. Le taux de suicide chez les enfants de 10 à 18 ans est également en hausse dans cet État, avec une augmentation de 20 % entre 2019 et 2020.

Dans le cadre du contrat, la société travaillera avec le DHCS et les enfants et adolescents californiens pour étendre la plateforme existante de Kooth afin de "fournir un espace accueillant, sûr et non stigmatisant pour le soutien à la santé comportementale, dans plusieurs langues, sans liste d'attente, ni critères de qualification, ni coût pour les utilisateurs finaux".

Le directeur général de Kooth a déclaré : "Ce contrat a l'opportunité d'être un changement radical dans notre travail aux États-Unis et plus largement dans la mesure où nous continuons à développer notre base d'utilisateurs afin d'aider toujours plus de personnes".

Par Sabrina Penty ; journaliste à Alliance News

