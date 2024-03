(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des résultats et des mises à jour commerciales des sociétés cotées à Londres, publiés mardi et qui n'ont pas été rapportés séparément par Alliance News :

Jarvis Securities PLC - Fournisseur de services de courtage boursier basé dans le Kent, en Angleterre - En 2023, le chiffre d'affaires a bondi à 13,1 millions de livres sterling, contre 12,6 millions de livres sterling l'année précédente. Le bénéfice avant impôt passe de 6,1 millions de GBP à 5,2 millions de GBP. Les dépenses administratives exceptionnelles passent de 249 936 GBP à 1,3 million GBP. "Cette année a encore été très difficile pour Jarvis, avec la poursuite de l'examen des personnes qualifiées et les restrictions volontaires imposées à la filiale de la société, Jarvis Investment Management Ltd, qui ont été les principales préoccupations de la société. Cela a eu un impact matériel sur les coûts et continue de le faire, mais inversement, les augmentations de taux d'intérêt observées vers la fin de 2022, en tant qu'outil de lutte contre l'inflation, se sont poursuivies jusqu'au troisième trimestre de 2023, ce qui a été bénéfique pour le groupe", déclare Jarvis. Jarvis Securities réduit le dividende 2023 à 8,75 pence, contre 11,50 pence auparavant.

Flowtech Fluidpower PLC - Fournisseur de produits techniques d'énergie hydraulique basé à Wilmslow, en Angleterre - Le chiffre d'affaires de 2023 chute à 112,1 millions de livres sterling, contre 114,8 millions de livres sterling l'année précédente. La perte avant impôt passe de 5,6 millions de GBP à 12,1 millions de GBP. Flowtech réduit le dividende final de 2,0 à 2,1 pence. "Nous nous sommes attaqués à ce que nous croyons être les causes profondes de la sous-performance de notre activité de distribution de produits en Grande-Bretagne et nous sommes convaincus que 2024 verra le début d'un retour à des marges d'Ebitda historiques dans cette partie de notre activité. Nous sommes satisfaits des progrès réalisés dans d'autres domaines de notre activité, notamment en Irlande où nous avons enregistré une croissance significative", déclare Roger McDowell, président non exécutif. "Alors que nous envisageons 2024 et au-delà, malgré un marché extérieur toujours difficile, je suis enthousiaste et optimiste."

Kooth PLC - Plate-forme numérique de santé mentale basée à Londres - Le chiffre d'affaires de 2023 a bondi de 66 % pour atteindre 33,3 millions de livres sterling, contre 20,1 millions de livres sterling l'année précédente. La perte avant impôts se creuse, passant de 831 000 GBP à 2,0 millions GBP. Les frais administratifs passent de 14,8 millions de livres sterling à 28,1 millions de livres sterling. Pour ce qui est de l'avenir, Kooth indique que le chiffre d'affaires et l'Ebitda devraient être conformes aux attentes du marché pour 2024. Le PDG Tim Barker déclare : "Kooth reste bien placé au Royaume-Uni, et l'expérience et les données que nous allons générer aux États-Unis grâce à nos nouveaux contrats importants nous permettront d'obtenir des informations qui nous différencieront encore plus de nos concurrents, associées au lancement de Soluna au Royaume-Uni, que nous prévoyons au cours des 12 prochains mois."

DigitalBox PLC - Média numérique basé à Bath et propriétaire de marques telles que Daily Mash, The Poke, The Tab et TVGuide.co.uk - Le chiffre d'affaires en 2023 chute de 22% à 2,8 millions de livres sterling, contre 3,6 millions de livres sterling l'année précédente. Les pertes avant impôts s'élèvent à 6,7 millions de livres sterling, contre un bénéfice de 45 000 livres sterling l'année précédente. En ce qui concerne l'avenir, Digitalbox indique que les résultats de l'exercice en cours sont conformes aux prévisions et que l'entreprise s'attend à ce que les marchés publicitaires "rebondissent" à l'approche de 2025.

Inspired PLC - Preston, Lancashire, Angleterre, fournisseur de services de conseil en matière d'énergie et de développement durable - Le chiffre d'affaires pour 2023 augmente de 11 % par an, passant de 88,8 millions de livres sterling à 98,8 millions de livres sterling. La croissance est le reflet de la composition des projets et d'une forte demande récurrente de la part des clients existants. La perte avant impôts se creuse, passant de 4,0 millions de GBP à 6,2 millions de GBP. Proposition d'un dividende final de 1,50 pence, en hausse par rapport à 1,40 pence, ce qui porte le dividende annuel à 2,90 pence. En ce qui concerne l'avenir, Inspired déclare que l'année 2024 a démarré "en force", la société réalisant des opérations conformes aux attentes. Mark Dickinson, PDG, déclare : "L'exercice 23 a été une nouvelle année de solides progrès stratégiques pour Inspired, le groupe continuant à bénéficier de la prise de conscience par les entreprises de toutes tailles de la nécessité croissante d'une gestion efficace des coûts et de la consommation d'énergie, et des avantages tangibles qui en découlent. La solide croissance organique que nous avons continué à réaliser, dans le contexte d'une toile de fond macroéconomique difficile, démontre le travail acharné de l'équipe pour se transformer en un fournisseur de services de développement durable à la pointe de la technologie."

Empresaria Group PLC - Société de recrutement basée à Crawley, en Angleterre - Le chiffre d'affaires en 2023 tombe à 250,3 millions de livres sterling, contre 261,3 millions de livres sterling l'année précédente. Le bénéfice avant impôt chute à 100 000 GBP, contre 7,6 millions GBP. Proposition d'un dividende de 1,0 pence par action, contre 1,4 pence l'année précédente. Rhona Driggs, PDG, commente : "Nous avons connu des conditions de marché difficiles tout au long de l'année 2023 sur l'ensemble de nos marchés et de nos secteurs. En particulier, notre activité de placement permanent a diminué de manière significative, car la confiance des clients et des candidats est restée faible. Dans ce contexte, je suis heureuse d'annoncer que nos activités de services offshore ont prouvé leur force et leur résilience, en enregistrant une croissance d'une année sur l'autre." Pour l'avenir, Empresaria s'attend à ce que les conditions de marché difficiles se poursuivent au cours du premier semestre 2024.

