KORE Group Holdings, Inc. est un fournisseur de services et de solutions pour l'Internet des objets (IoT). La société fournit des services de connectivité avancés, des services de géolocalisation, des solutions d'appareils, des services gérés et professionnels utilisés dans le développement et le soutien de solutions et d'applications IoT. La plateforme IoT de la société est fournie en partenariat avec les opérateurs de réseaux mobiles et offre une connectivité sans fil sécurisée aux appareils mobiles et fixes. Les produits de la société comprennent la connectivité IoT en tant que service (CaaS), l'activation de la connectivité en tant que service (CEaaS), les services de gestion des appareils IoT, les services de sécurité IoT basés sur la localisation (LBS), KORE eSIM, ConnectivityPro, KORE One, la plateforme SecurityPro (SaaS) et la plateforme PositionLogic. La société fournit des produits et des services à divers secteurs, notamment la santé connectée, la gestion de flotte, la surveillance des actifs, les services de communication et l'IoT industriel.

Secteur Matériel informatique