KORE Group Holdings, Inc. est un fournisseur de solutions et de services liés à l'Internet des objets (IoT). Les produits et services IoT de la société comprennent une connectivité sécurisée et gérée par des fournisseurs de services cellulaires et satellitaires pour une couverture réseau mondiale ; des offres IoT qui combinent connectivité, matériel ou appareils, applications et services professionnels ; des services de localisation avec des capacités de suivi, d'acheminement et de gestion des actifs ; des services de gestion du cycle de vie des terminaux IoT. Ses solutions comprennent la connectivité en tant que service (CaaS), les services de contenu, le matériel et les appareils, la plateforme d'activation IoT KORE one et les solutions de sécurité. Elle se concentre sur le service aux industries, notamment les actifs et la logistique, la santé connectée, les fournisseurs de services de communication, les flottes et les véhicules et d'autres organisations de l'IdO industriel.

Secteur Technologie