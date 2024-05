KORE Group Holdings, Inc. est un hyperscaler mondial pour l'Internet des objets (IoT) et un fournisseur de connectivité, de solutions et d'analyses IoT. La société est un facilitateur mondial indépendant de l'IdO, qui fournit des services essentiels à ses clients à l'échelle mondiale pour déployer, gérer et faire évoluer leurs applications et cas d'utilisation de l'IdO. Elle fournit des services de connectivité avancés, des services de géolocalisation, des solutions d'appareils et des services gérés et professionnels utilisés dans le développement et le soutien de solutions et d'applications IoT. Elle fournit des solutions de connectivité et d'IoT aux entreprises clientes dans cinq secteurs verticaux, à savoir la santé connectée, la gestion de flotte, la surveillance des actifs, les services de communication au détail et l'IoT industriel. La société a construit une plateforme pour servir ses clients dans trois domaines : la connectivité en tant que service (CaaS), les services/solutions gérés IoT et l'analyse, que la société désigne sous le nom de CSA, ou connectivité, solutions et analyse.

Secteur Matériel informatique