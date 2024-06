Kore Potash PLC - propriétaire à Londres des projets de potasse Kola et DX en République du Congo - Fait le point sur l'état de la proposition d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction et sur le projet de contrat EPC avec PowerChina International Group Ltd. indique que lorsque les deux parties se sont rencontrées au début du mois de mai, elles étaient en bonne voie pour signer la documentation EPC complète au cours de ce trimestre. Toutefois, "d'autres questions importantes" ont été soulevées récemment concernant les tests de garantie d'achèvement et de performance. La société précise que "compte tenu de la grande complexité du projet Kola [...] les discussions ont impliqué de nombreux ingénieurs, financiers et juristes spécialisés, dans le but de concevoir un contrat à prix fixe ne prévoyant que des possibilités minimales de variation".

La société ajoute toutefois qu'une nouvelle réunion est désormais prévue pour le début du mois de juillet et que PowerChina a exprimé son intérêt pour l'exploitation de la mine après sa construction. Kore Potash espère recevoir le projet d'exploitation de PowerChina le mois prochain. Elle note qu'elle devra encore lever des fonds pour couvrir les besoins en fonds de roulement, pour la période allant jusqu'à la signature de la documentation EPC complète et d'une proposition de financement pour achever la construction de Kola.

Cours actuel de l'action à Johannesburg : 34 centimes de rand, en baisse de 17 % lundi

Variation sur 12 mois : en hausse de 89%.

Cours actuel de l'action Johannesburg : 1,22 pence, en baisse de 24 %.

Variation sur 12 mois : en hausse de 80%

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

