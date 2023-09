Korea Cement Co Ltd est une société basée en Corée dont l'activité principale est la fabrication et la vente de ciment. La société fabrique et vend du ciment en vrac et d'autres produits. En outre, la Société est engagée dans la fabrication et la vente de ciment d'emballage et d'autres produits. La société a été créée en 2014.

Secteur Matériaux de construction