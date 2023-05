La Corée du Sud augmente les prix de l'électricité de 5,3 %, une mesure retardée

Données financières KRW USD EUR CA 2023 85 492 Mrd 63,8 Mrd 58,7 Mrd Résultat net 2023 -8 422 Mrd -6,29 Mrd -5,79 Mrd Dette nette 2023 122 319 Mrd 91,3 Mrd 84,1 Mrd PER 2023 -1,41x Rendement 2023 - Capitalisation 12 647 Mrd 9 438 M 8 690 M VE / CA 2023 1,58x VE / CA 2024 1,45x Nbr Employés - Flottant 48,0% Graphique KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Baissière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 14 Dernier Cours de Clôture 19 700,00 KRW Objectif de cours Moyen 22 500,00 KRW Ecart / Objectif Moyen 14,2% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Seung-il Cheong President, Chief Executive Officer & Director Jeong-soo Kim Head of Finance & IR Team Jwa-Kwan Kim Independent Director Hyo-Seong Park Independent Director Hyeon-Bin Lee Director & Head-Management Support Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION -9.63% 9 438 NEXTERA ENERGY -6.75% 157 746 IBERDROLA, S.A. 8.55% 81 140 SOUTHERN COMPANY 4.54% 79 981 DUKE ENERGY CORPORATION -5.50% 75 100 ENEL S.P.A. 20.44% 66 840