Korea Electric Power Corp est une société basée en Corée, principalement active dans la vente et la livraison d'électricité. La société exerce ses activités à travers quatre segments. Le segment de la vente d'électricité est engagé dans la vente et la livraison d'électricité et le développement des ressources énergétiques, entre autres. Le secteur de l'énergie nucléaire est actif dans les domaines de l'énergie nucléaire, de l'hydroélectricité et de la production d'énergie par pompage. Le secteur d'activité de l'énergie thermique s'occupe de la production d'électricité, notamment de charbon bitumineux, de charbon anthraciteux et de gaz naturel liquéfié (GNL). Le secteur d'activité Autres activités est impliqué dans la conception de centrales électriques, la maintenance d'installations de production d'électricité, la fourniture de combustible nucléaire, la fourniture de services de technologies de l'information et de la communication (TIC), l'exploitation d'entreprises de production d'énergie renouvelable et solaire, et l'émission de gaz à effet de serre.