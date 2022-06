La société sud-coréenne KOGAS signe un protocole d'accord avec la société française TotalEnergies pour améliorer le commerce du GNL.

L'accord créera un cadre formel pour une coopération à long terme afin de discuter et d'explorer le développement d'une relation commerciale commune ; les ressources des deux sociétés et le renforcement de leurs capacités commerciales, a déclaré KOGAS dans une déclaration envoyée à Reuters.

"Les deux sociétés, directement et par l'intermédiaire de leurs filiales Kogas International (KI) et TotalEnergies Gas and Power Asia (TEGPA), ont une solide expérience de coopération dans l'approvisionnement en GNL pour le marché coréen et dans l'optimisation des volumes de Kogas à partir de Sabine Pass aux États-Unis", a-t-elle déclaré.

Les deux sociétés exploreront également le développement de projets potentiels et de transactions commerciales impliquant l'hydrogène renouvelable et à faible teneur en carbone, ainsi que les activités de leur chaîne de valeur dérivée.

La consommation de GNL de la Corée du Sud devrait rester robuste car le pays, qui dépend fortement du gaz pour la production d'électricité, cherche à s'éloigner du charbon et de l'énergie nucléaire.