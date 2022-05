Les prix élevés du gaz et les craintes en matière de sécurité énergétique freinent la poussée de la décarbonisation

L'Europe importe des volumes records de gaz naturel liquéfié (GNL) car l'approvisionnement en gaz de son principal fournisseur, la Russie, a été perturbé suite à la crise ukrainienne. Cela a fait grimper les prix en Europe et en Asie à des sommets historiques plus tôt cette année, attisant la pression inflationniste et retardant les efforts des pays pour passer du charbon au gaz afin de réduire la pollution et les émissions de carbone.

"Les conflits géopolitiques ont rendu les marchés du gaz instables", a déclaré Yalan Li, présidente du conseil d'administration de Beijing Gas Group, lors de la Conférence mondiale sur le gaz.

Elle a ajouté que les prix du gaz sont insupportablement élevés pour les utilisateurs, créant une plus grande probabilité de retour du charbon. Le resserrement de l'approvisionnement en gaz naturel, notamment en hiver, a également affaibli la confiance des gouvernements et des utilisateurs dans la transition vers le gaz, a déclaré Mme Li.

La Chine, premier importateur mondial de GNL l'année dernière, compte sur les importations pour couvrir près de la moitié de ses besoins en gaz. Mais ses importations devraient diminuer cette année, car le premier consommateur d'énergie au monde se tourne vers le charbon, moins cher.

De même, l'Inde, un autre marché de croissance clé pour le GNL, utilise également plus de charbon et ralentit ses achats de GNL au comptant en raison des prix élevés.

Les dirigeants présents à la conférence ont appelé à davantage de financements et d'investissements dans le secteur pétrolier et gazier afin de stimuler les approvisionnements et de stabiliser les prix pour maintenir la dynamique du passage du charbon au gaz de ces dernières années.

La stabilisation des prix du gaz est la priorité absolue de l'industrie car les prix et la volatilité sont inacceptables pour les acheteurs, a déclaré le directeur général de la société publique Korea Gas Corp (KOGAS), Chae Hee-bong.

"Si la situation actuelle persiste longtemps, certains experts affirment qu'elle entraînera une destruction de la demande, en particulier dans les pays émergents", a-t-il déclaré, ajoutant que les prix doivent se stabiliser pour garantir la croissance de la demande à long terme.

Le vice-président de SK E&S, Yu Jeong-joon, a appelé les institutions financières internationales à soutenir davantage le passage au gaz des pays en développement.

Au Japon, les approvisionnements en GNL provenant du projet russe Sakhalin-2 sont toujours en cours malgré les inquiétudes liées aux perturbations, mais Tokyo a intensifié ses efforts pour diversifier et investir dans des approvisionnements ailleurs.

Les achats de GNL "passent du temps utile au cas où", a déclaré Yukio Kani, directeur général du principal importateur japonais JERA, soulignant la nécessité de sécuriser les approvisionnements.

"Le monde a essayé de se diriger vers la décarbonisation, et nous avons vraiment essayé de sécuriser l'énergie durable, mais nous sommes confrontés à un sérieux défi pour y parvenir", a-t-il déclaré.

Les prix élevés ont mis sur la touche les acheteurs potentiels de GNL dans les pays en développement, a déclaré Kani. JERA investit dans des projets de centrales électriques au gaz au Bangladesh et aux Philippines.