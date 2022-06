La capacité serrée de l'Asie limite la place pour les nouveaux navires GNL - Korea Shipbuilding exec

Avec l'augmentation des exportations américaines de GNL, davantage de transporteurs de GNL parcourent de plus longues distances vers des clients en Asie du Nord et en Europe, tandis que les pays européens se sont arrachés les unités flottantes de stockage et de regazéification (FSRU) alors qu'ils augmentent leurs importations de GNL pour remplacer les approvisionnements en gaz russe à la suite de la crise ukrainienne.

Cependant, les chantiers navals de Corée du Sud et de Chine ne sont pas en mesure de répondre à la demande de nouveaux navires GNL, car ils s'efforcent de satisfaire une avalanche de commandes de nouveaux porte-conteneurs suite aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale et à la congestion des ports qui ont bloqué les navires aux États-Unis et en Chine. Cela soutient les taux d'affrètement spot des méthaniers qui ont atteint des sommets historiques.

"Un énorme volume de commandes de construction neuve a occupé les créneaux des chantiers navals chinois et sud-coréens", a déclaré à Reuters K.W. Kim, vice-président senior de Hyundai Heavy Industries, unité phare du plus grand constructeur de méthaniers au monde, KSOE.

La capacité de KSOE est presque complète avec des commandes s'étendant jusqu'en 2025, a-t-il dit, ajoutant que les porte-conteneurs et les méthaniers représentent chacun environ 30 % des créneaux horaires. KSOE construit 20 à 22 transporteurs de GNL par an.

Les chantiers navals ont également du mal à se développer en raison de la pénurie de main-d'œuvre tout en étant aux prises avec une augmentation de plus de 15 % des prix des plaques d'acier, matériau clé, a déclaré M. Kim.

"En ce moment, nous ne pouvons pas recevoir de nouvelles commandes de FSRU", a-t-il ajouté.

En 2020, Qatargas et TotalEnergies avaient réservé des créneaux de construction navale pour des projets de GNL au Qatar et au Mozambique respectivement, a-t-il dit, tandis que les producteurs américains de GNL recherchent également davantage de navires alors qu'ils augmentent leurs exportations.

"Les armateurs bénéficient de bons taux d'affrètement", a déclaré Kim.

Environ la moitié des nouvelles commandes de construction de navires commerciaux concernent des navires équipés de moteurs à double carburant - GNL ou méthanol - avec du pétrole, a-t-il ajouté. Hyundai Heavy construit actuellement des porte-conteneurs pour A.P. Moller-Maersk qui fonctionnent au méthanol.

Kim a déclaré qu'il y a également une augmentation de la demande de pétroliers plus petits - Aframax et navires de taille moyenne - car l'Europe cherche à importer davantage de produits pétroliers d'ailleurs pour remplacer les approvisionnements russes.