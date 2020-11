Aviation coréenne : Concentrer pour mieux sauver

KAL prendra donc le contrôle de 63,9% d’Asiana pour 1 500 milliards de wons (1,35 milliard de dollars) de nouvelles actions d'Asiana et 300 milliards de wons d'obligations. Pour financer cette opération, KAL lèvera 2 500 milliards de wons auprès de ses actionnaires, dont 730 milliards de wons auprès de sa société mère Hanjin KAL. Par le jeu des vases communicants, cette dernière pourra compter sur le soutien de la Banque de développement coréenne, et donc des contribuables, à hauteur de 800 milliards de wons.

Déjà affaibli avant la pandémie, le groupe Kumho Asiana, société mère d’Asiana, envisageait de céder la compagnie à HDC (Hyundai Development Company) dès 2019. Devant l’ampleur du projet de redressement, ce dernier avait fait marche arrière en septembre.

Plus tôt dans l’année, c’est Jeju Air et le cinquième transporteur coréen Eastar Jet qui annonçaient leur fusion, une opération avortée quelques semaines plus tard pour les mêmes raisons.

Ce rapprochement, s'il est effectif, promet de hisser la nouvelle entité en dixième place des compagnies aériennes mondiales et de préserver ainsi une partie de l’industrie aéronautique du pays. Ce matin, l’action Kal prenait 23% et celle d’Asiana Airlines 30%.