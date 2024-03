Korean Air Lines Co Ltd est une société coréenne principalement engagée dans le secteur du transport aérien. La société exerce ses activités par le biais de quatre segments. Le secteur du transport aérien s'occupe de l'exploitation de routes nationales et internationales pour les passagers et les marchandises, ainsi que de l'exploitation d'aéronefs. Le secteur de l'aérospatiale mène des activités de recherche et de développement sur la conception et la fabrication d'avions, la maintenance d'avions civils et militaires, les satellites et autres. Le secteur de l'hôtellerie gère et exploite des hôtels. Le segment Other Business fabrique et vend des repas à bord, fournit des ventes hors taxes et des services de technologie de l'information (TI).

Secteur Compagnies aériennes