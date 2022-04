La Corée du Sud va augmenter ses vols internationaux à partir de mai

À partir du mois prochain, le gouvernement autorisera 100 vols hebdomadaires supplémentaires pour des destinations telles que les États-Unis, l'Europe, la Thaïlande et Singapour, où des exemptions de quarantaine et des entrées sans visa sont possibles, a déclaré le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Jeon Hae-cheol.

Ensuite, 100 vols internationaux hebdomadaires supplémentaires seront ajoutés en juin et 300 autres en juillet, a précisé le ministère des transports.

Seuls 420 vols internationaux par semaine desservent actuellement la Corée du Sud, contre 4 714 avant la pandémie.

"La demande de visites à l'étranger devrait augmenter, car les pays qui ont dépassé le pic de la vague Omicron ont assoupli leurs politiques de quarantaine", a déclaré Jeon dans un communiqué.

Les cas sud-coréens sont en baisse depuis environ trois semaines.

Le pays envisage de supprimer la plupart des restrictions liées à la pandémie plus tard ce mois-ci, y compris l'obligation de porter des masques à l'extérieur, après avoir déjà abandonné les mandats de vaccination nationaux et la quarantaine obligatoire pour les voyageurs vaccinés arrivant de l'étranger.

L'Agence coréenne de contrôle et de prévention des maladies a fait état de 286 294 nouveaux cas pour mardi, en baisse par rapport au record de 621 328 à la mi-mars.

Les actions de Korean Air ont augmenté jusqu'à 1,7 % après l'annonce, contre une baisse de 0,9 % sur le marché plus large.