Le trafic aérien autour de Taïwan revient à la normale malgré les nouveaux exercices chinois

La semaine dernière, la Chine a déployé des dizaines d'avions et tiré des missiles réels à proximité lors d'exercices militaires provoqués par la visite à Taïwan de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi.

Les exercices ont conduit certaines compagnies aériennes à annuler les vols vers Taipei et à modifier les trajectoires de vol entre l'Asie du Sud-Est et l'Asie du Nord-Est pour éviter la zone touchée.

Les avis aux aviateurs (NOTAM) émis par Pékin avaient déclaré des zones dangereuses temporaires que les compagnies aériennes devaient éviter pendant les exercices qui ont encerclé une grande partie de Taïwan. Le dernier NOTAM couvrant une section de l'espace aérien à l'est de l'île a expiré lundi à 0200 GMT et n'a pas été prolongé.

L'armée chinoise a annoncé de nouveaux exercices dans les mers et l'espace aérien autour de Taïwan lundi, mais aucun lieu spécifique n'a été indiqué, aucun nouveau NOTAM n'a été émis et le service de suivi des vols FlightRadar24 n'a relevé aucun signe de modification des itinéraires par les compagnies aériennes.

Le ministère taïwanais des transports avait précédemment déclaré que la plupart des vols réguliers à destination et en provenance de l'île avaient continué à fonctionner pendant les exercices militaires chinois qui ont débuté le 4 août, avec une moyenne d'environ 150 départs et arrivées par jour.

Le nombre de vols transitant par l'espace aérien géré par ses contrôleurs revient progressivement à la normale après la levée du dernier NOTAM, a ajouté le ministère dans le communiqué publié sur son site Internet.

Certaines compagnies aériennes étrangères qui utilisaient habituellement l'espace aérien avaient emprunté des itinéraires alternatifs passant par des zones gérées par le Japon et les Philippines pendant les exercices, a déclaré le ministère la semaine dernière.

Korean Air Lines Co Ltd, qui avait annulé ses vols vers Taipei vendredi et samedi et en avait réacheminé d'autres pour éviter la zone touchée, a déclaré lundi qu'elle avait repris ses opérations de vol normales.

Philippine Airlines a déclaré que ses vols à destination et en provenance de Taipei reprendraient leurs itinéraires normaux après avoir utilisé des trajectoires de vol alternatives pendant les quatre derniers jours d'exercices.

Il n'y a pas eu de réponse immédiate des compagnies aériennes après la nouvelle annonce chinoise.

Des fermetures temporaires de l'espace aérien et des changements d'itinéraire pendant des exercices militaires majeurs se produisent régulièrement dans le monde.

Cette situation est inhabituelle dans la mesure où les exercices de la Chine coupent en deux les 12 miles nautiques (22 kilomètres) d'eaux territoriales revendiquées par Taïwan - ce qui, selon les responsables taïwanais, remet en cause l'ordre international et revient à imposer un blocus de son espace maritime et aérien.