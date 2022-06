Une "tempête parfaite" pour les compagnies aériennes confrontées à la force du dollar américain et aux prix élevés du pétrole

Le prix du pétrole et le dollar américain ont généralement une relation inverse, de sorte que lorsque l'un est élevé, l'autre est bas, ce qui contribue à égaliser l'impact financier sur les compagnies aériennes qui opèrent dans d'autres devises.

Cette corrélation s'est toutefois rompue ces derniers mois, la guerre en Ukraine provoquant une flambée des prix du pétrole à un moment où les États-Unis sont un exportateur net de pétrole et le dollar américain recevant un coup de pouce des hausses de taux d'intérêt destinées à tempérer l'inflation.

Les compagnies aériennes réunies lors de la réunion annuelle de l'Association internationale du transport aérien à Doha cette semaine ont exprimé leur inquiétude quant à la hausse simultanée du prix du pétrole et du dollar américain.

"Pour les compagnies aériennes, ce n'est pas bon du tout. C'est la tempête parfaite", a déclaré Tony Webber, ancien économiste en chef de la compagnie australienne Qantas Airways.

L'indice du taux de change réel pondéré par le commerce extérieur des États-Unis, établi en 2006, est à un niveau record et le prix de référence du pétrole Brent se situe autour de 115 dollars le baril.

Les compagnies aériennes non américaines sont exposées au dollar sous forme de prix du pétrole, de frais d'achat et de location d'avions, de coûts d'entretien et parfois de dettes, qui deviennent tous plus élevés dans leur monnaie locale lorsque le dollar est plus fort.

"C'est douloureux, d'acheter du carburant, de tout acheter", a déclaré Walter Cho, directeur général de Korean Air Lines Co Ltd, à propos de la force du dollar américain, qui s'échange à son niveau le plus élevé par rapport au won depuis plus d'une décennie.

"Nous avons beaucoup de dettes en dollars américains et nous devons payer des intérêts sur celles-ci. Les intérêts sont faibles, mais à ce taux de change, ils pourraient aussi bien être de 10 %", a-t-il déclaré en marge d'une réunion de l'industrie aérienne à Doha.

Pour la plupart des compagnies aériennes non américaines, le choc de la hausse des coûts dépasse de loin le bénéfice des ventes de billets aux clients basés aux États-Unis qui se convertissent en monnaie locale.

La semaine dernière, la compagnie indienne à bas prix SpiceJet a prévenu qu'elle devrait augmenter ses tarifs de 10 à 15 % en raison de l'augmentation du prix du carburant et de la dépréciation de la roupie.

Le directeur général de Malaysia Airlines, Izham Ismail, a déclaré que le carburant représentait généralement 20 % de ses coûts, mais que ce chiffre était passé à 45 % en raison notamment de la faiblesse du ringgit.

Les compagnies aériennes américaines sont pour la plupart non couvertes et souhaitent un prix du pétrole bas mais préfèrent un dollar plus faible car elles bénéficient d'un taux de conversion plus élevé lorsqu'elles vendent des billets en euros et dans d'autres devises à des clients étrangers, a déclaré M. Webber.

Le directeur général de Hawaiian Airlines, Peter Ingram, a déclaré que la compagnie aérienne surveillait le yen, qui s'échange à son plus bas niveau depuis 20 ans, alors qu'elle augmente ses vols vers le Japon, traditionnellement le plus grand marché touristique étranger pour Hawaii.

"Ce n'est pas la contrainte contraignante sur la demande à ce stade, mais c'est quelque chose dont nous sommes certainement conscients puisque la grande majorité du trafic sur nos vols, plus ou moins 90%, est d'origine japonaise", a-t-il déclaré à propos du yen. "Et donc le coût d'un voyage vers les États-Unis va être gonflé par le taux de change".

Les défaillances des compagnies aériennes ont historiquement augmenté aux moments où un indice qui combine le prix du pétrole et la force du dollar américain était élevé, selon les données de la société de conseil en aviation IBA.

Stuart Hatcher, économiste en chef d'IBA, a déclaré lors d'un webinaire le mois dernier que la forte demande refoulée signifie qu'il y a eu peu de défaillances cette année, mais la situation pourrait changer une fois la haute saison estivale terminée.