Korian : Oddo confirme son conseil sur le titre

Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Korian, avec un objectif de cours inchangé de 35 euros.



Le chiffre d'affaires du 1er trimestre est ressorti à 1094 ME, en hausse organique de 7%, une dynamique qui témoigne d'un effet volume (+514 lits au 1er trimestre 2022 contre +132 lits au 1er trimestre 2021) et un taux d'occupation en amélioration, aujourd'hui autour de 89% en moyenne.



'Le groupe aurait donc encore près de 4pts à gagner (en matière de taux d'occupation, ndlr) , ce qui n'est pas forcément cohérent avec les chiffres évoqués oralement lors de précédents conf calls mais, excepté LNA Santé, ni Korian ni Orpéa n'ont donné des chiffres précis, en réalité, depuis le début de la crise Covid...', constate Oddo.



L'analyste évoque aussi un retour au niveau d'EBITDA pré-crise possiblement 'plus lent que prévu', et ce malgré les mesures d'optimisation (cessions d'établissements, politique immobilière, yield management...).



Le broker estime malgré tout que la trajectoire de sortie de crise se dessine et que la légère hausse du dividende (0.35 E vs 0.3 E) envoie 'plutôt un signal de confiance'.



