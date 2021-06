Korian : Oddo maintient son conseil sur le titre

Oddo maintient sa recommandation 'neutre' sur le titre Korian, avec un objectif de cours de 35 euros.



Le bureau d'analyses rapporte qu'à l'occasion de sa journée des investisseurs, Korian a insisté sur sa dynamique de croissance qui pourrait approcher les 10% par an mais aussi sur son patrimoine immobilier, avec l'autofinancement des acquisitions ou du développement.



'Korian a officialisé une guidance de croissance topline à plus de 9% en 2021 et +10% en 2022', rapporte l'analyste.



Même si des incertitudes existent (l'environnement Covid et l'inflation), Oddo rappelle que 'Korian demeure la valeur du secteur la moins chère et il nous semble que notre objectif de cours reflèterait mieux les perspectives du groupe'.



