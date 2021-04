Korian : Stifel rehausse sa cible

Au premier trimestre, Korian a enregistré une croissance de 8,1%, notamment grâce à la forte contribution des acquisitions et intégrations réussies, note Stifel.



Le bureau d'analyses rappelle d'ailleurs que la direction de la société table désormais sur une hausse des ventes supérieure à 9% sur l'ensemble de l'exercice.



Les indicateurs COVID-19 sont d'ailleurs tous bien orientés avec une campagne de vaccination 'sur la bonne voie', estime le broker.



Stifel remarque toutefois que malgré de bonnes nouvelles sur tous les fronts, le cours de l'action Korian ne s'est pas encore remis de l'impact de la pandémie.



Dans ces conditions, l'analyste maintient sa recommandation d'achat sur le titre Korian, et relève son objectif de cours de 45 à 46 euros.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.