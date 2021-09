BONDS : Korian lance une émission d'Ordinanes pour 330 mlns d'euros

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'exploitant de maisons de retraite et de cliniques Korian a annoncé mercredi le lancement d'une émission d'obligations à durée indéterminée à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (Ordinanes), pour un montant nominal maximum d'environ 330 millions d'euros. Le produit net de l'émission a pour objet de financer le rachat des Ordinanes existantes émises en juin 2017 et en septembre 2018 ainsi que les besoins généraux de la société. La fixation des modalités définitives des nouvelles Ordinanes est prévue plus tard mercredi et leur règlement-livraison est prévu le 8 septembre 2021. (ddelmond@agefi.fr) ed: VLV

September 01, 2021 02:10 ET (06:10 GMT)