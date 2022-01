BONDS : Korian place un "Schuldschein" d'environ 380 millions d'euros

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'exploitant de maisons de retraite Korian a annoncé mardi avoir levé environ 380 millions d'euros par l'intermédiaire d'un placement privé de type Schuldschein.

"Le montant du placement, initialement prévu à environ 150 millions d'euros, a été plus que doublé, à environ 380 millions d'euros, grâce à un carnet d'ordres de très bonne qualité, traduisant la forte demande des investisseurs pour la signature de Korian", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Cette émission a été répartie en maturités à cinq, sept et huit ans, principalement à taux fixe, et doit permettre au groupe de "rembourser des prêts à court terme portant des coupons plus élevés et d'assurer le financement de sa croissance dans des conditions optimisées", a souligné Korian.

Les coupons de cette émission sont "inférieurs aux précédentes émissions de Schuldschein réalisées par le groupe avec des taux respectivement de 1,30% pour les échéances à cinq ans, 1,55% à sept ans et 1,70% à huit ans", a précisé Korian.

"Ces conditions permettent au groupe de réduire son coût moyen de financement, d'augmenter la part de sa dette à taux fixe et d'en accroître la maturité moyenne, à 5,8 ans, contre 4,5 ans fin 2019", a ajouté Korian.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

January 18, 2022 02:54 ET (07:54 GMT)