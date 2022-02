Une erreur s'est malencontreusement glissée dans le titre de notre précédente dépêche. Il fallait bien lire Orpea et non Korian. Suit une version corrigée de l'article. Le reste de la dépêche est inchangé.



Suite au scandale qui secoue Orpea depuis deux semaines, Mirova a dû sortir du bois. Celui qui se présente comme un actionnaire engagé de la finance durable, et détenait 3,9% du capital de l'exploitant d'Ehpad à fin décembre 2021, a rendu public une lettre adressée au président du conseil d'administration d'Orpea. Mirova demande une refonte du modèle et l'adoption du statut " d'entreprise à mission ".



" Actionnaire engagé et de long terme, nous avons pour habitude d'échanger individuellement avec les entreprises dans lesquelles nous sommes investis, afin de les accompagner de manière constructive dans leur transformation ", explique Mirova.



" Mais devant l'ampleur du scandale qui questionne les éléments que vous nous avez fournis ces dernières années, nous avons décidé de rendre publiques nos interrogations et nos volontés de changement vous concernant ", ajoute Mirova.