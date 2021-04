KORIAN: croissance trimestrielle de l'activité de plus de 8%

Au cours du premier trimestre 2021, Korian a généré un chiffre d’affaires de 1,018 milliard d’euros, soit une hausse de 8,1% par rapport à la même période en 2020. La dynamique de croissance a été principalement portée par la bonne contribution des acquisitions réalisées par le groupe en 2020 et début 2021, avec une très bonne performance d'Inicea, acteur spécialisé dans la Santé mentale, acquis en décembre 2020, ainsi que des autres activités médicales acquises en Italie et en France, des développements réalisés aux Pays-Bas et l'acquisition de Berkley Care Group au Royaume-Uni.



En France (incluant l'Espagne et le Royaume-Uni), le chiffre d'affaires du gérant de maisons de retraite s'élève à 510,8 millions d'euros, en hausse de 10,8% comparée à la même période en 2020, bénéficiant notamment de la contribution de 5 Santé (acquis en février 2020) et d'Inicea (acquis en décembre 2020).



En Allemagne, le chiffre d'affaires atteint 259,3 millions d'euros, en croissance de 5,8%, soutenu par une croissance organique de 3,5%. Cette performance intègre la contribution des acquisitions récentes réalisées en Basse-Saxe et en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, notamment dans les activités de soins à domicile.



Korian a également annoncé que la première campagne de vaccination a d'ores et déjà permis de vacciner plus de 84% des résidents et 59% des salariés. Le groupe compte pouvoir finaliser cette première campagne d'ici la fin du mois de mai 2021 dans toutes ses géographies.



Le premier trimestre 2021 a également été marqué par l'acquisition de Ita Salud Mental en Espagne qui doit être finalisée dans les prochaines semaines.



Pour l'ensemble de l'exercice, Korian anticipe un chiffre d'affaires en hausse de plus de 9%, en ligne avec l'objectif de chiffre d'affaires 2022 supérieur à 4,5 milliards d'euros.