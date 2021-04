Korian a annoncé l’acquisition d’Intensivpflegedienst Lebenswert GmbH (IPDL), une société allemande de soins intensifs actuellement implantée dans le Sud de l'Allemagne (Bade-Wurtemberg et Bavière). Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé. IPDL pourrait enregistrer un d'affaires d’environ 10 millions d'euros cette année, avec de solides perspectives de croissance, indique Korian.



IPDL a été fondée en 2009 par Rudolf Wiedmann, qui continuera de diriger cette activité au sein de Korian Allemagne.



Le marché des soins intensifs représente environ 4,5 milliards d'euros en Allemagne, avec une croissance de plus de 5% par an. Celui des soins communautaires devraient quant à lui enregistrer une croissance d'environ 7% par an.