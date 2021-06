Korian a annoncé être entré en négociation exclusive pour l’acquisition du Centre de Psychothérapie d’Osny (95). La clinique spécialisée en santé mentale et addictologie dispose d’une unité d’hospitalisation complète pour adultes, en psychiatrie générale de 69 lits et d’un hôpital de jour de soins de suite et réadaptation addictologie de 10 places. La qualité des soins et de la prise en charge sont reconnues par la Haute Autorité de Santé, avec une certification A. Le chiffre d’affaires réalisé en 2020 s’élève à environ 5 millions d’euros.



Korian a par ailleurs acquis l'immobilier lié à cette clinique.



Cette acquisition vient renforcer l'activité de santé mentale du groupe en Ile-de-France, où Korian dispose déjà de 3 cliniques psychiatriques et d'un hôpital de jour autonome.



Il est rappelé que suite à l'acquisition du réseau Inicea, Korian dispose d'un portefeuille important de projets dans la santé mentale et vise, hors acquisitions, un chiffre d'affaires proche de 200 millions d'euros à horizon 2025, soit une croissance organique moyenne annuelle d'au moins 6%.