Korian (+1,21 % à 31,72 euros) continue à faire ses emplettes sur le marché européen. Après avoir annoncé une opération le mois dernier en Espagne, le spécialiste de la prise en charge de la dépendance a dirigé ses pas vers le sud de l’Allemagne avec l’acquisition de la société Intensivpflegedienst Lebenswert GmbH (IPDL), spécialisée dans les soins intensifs. Si Korian est resté discret sur le montant de la transaction, on sait en revanche qu’IPDL pourrait enregistrer un d'affaires d’environ 10 millions d'euros cette année.



Une petite acquisition donc pour Korian qui a réalisé un chiffre d'affaires total de 3,9 milliards d'euros l'an dernier. Il s'agit pourtant pour le groupe d'avancer ses pions sur un marché dynamique. Le marché des soins intensifs représente environ 4,5 milliards d'euros en Allemagne, avec une croissance de plus de 5% par an. Celui des soins communautaires devraient quant à lui enregistrer une croissance d'environ 7% par an.



" Nous avons de grandes ambitions pour le marché des soins ambulatoires en Allemagne, et IPDL est un excellent choix pour le groupe ", a déclaré Arno Schwalie, le responsable de Korian en Allemagne.



" Leur expertise en soins intensifs et en particulier en soins respiratoires viendra enrichir notre offre et nous permettra de proposer une plus large gamme de services ", a-t-il ajouté.



IPDL a été fondée en 2009 par Rudolf Wiedmann, qui continuera de diriger cette activité au sein de Korian Allemagne. Dans le détail, IPDL propose des soins au " meilleur standard " (comme reconnu par MDK) avec des soins intensifs individuels chez les patients, quatre centres de soins communautaires, dont trois dédiés aux soins intensifs et aux soins ambulatoires pour plus de 100 clients.



IPDL est notamment spécialisée dans les soins respiratoires et a développé sa propre école dédiée aux soins respiratoires, où sont formés plus de 300 professionnels de santé chaque année.



Le prochain catalyseur pour Korian sera la publication du point d'activité du premier trimestre ce soir après la clôture des marchés actions.