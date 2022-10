Korian : 42% de ses établissements certifiés ISO 9001

Korian confirme ses ambitions en termes d'excellence dans la qualité des soins et annonce la certification ISO 9001 pour la première fois de 99 nouveaux établissements en Allemagne.



Korian a lancé en 2019 un processus ambitieux de certification ISO 9001 de tous ses établissements d'ici 2023, au sein d'une feuille de route ESG focalisée sur l'excellence des soins et sur l'amélioration de la transparence et de la responsabilité du Groupe.



Après une phase de définition des standards du Groupe, ce processus de certification par des auditeurs externes est en cours et a permis d'obtenir à ce jour une certification pour 42% des établissements identifiés initialement en 2019, après un niveau de 29% atteint fin 2021.



L'Allemagne a particulièrement contribué à ces progrès ces derniers mois avec 160 établissements maintenant certifiés.



Le Groupe vise d'atteindre un niveau de 50% d'ici la fin de l'année et de 100% fin 2023.



