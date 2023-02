Korian : A suivre aujourd'hui

Le bénéfice net part du groupe des activités poursuivies de Korian est de 66,9 millions d’euros au titre de 2022 contre 123,4 millions d’euros en 2021. Le spécialiste des maisons de retraite médicalisées explique qu’il a été notamment impacté par un niveau élevé de dépenses non-récurrentes en 2022, liées aux opérations de transformation du réseau en France, en Allemagne et en Belgique (cessions et fermetures d’établissements). L’Ebitdar ou Ebitda avant loyers a augmenté de 1,8% à 1,09 milliard d’euros et la marge s’est élevée à 24,1 %, en baisse de 80 points de base.



Le chiffre d'affaires a augmenté de 5,6% à 4,534 milliards d'euros, avec un impact négatif de 3,6 % des cessions réalisées ces 24 derniers mois, dans le cadre des efforts du groupe pour homogénéiser son portefeuille d'actifs dans les activités Soins de longue durée. La croissance organique est ressortie à 6,2 %.



Cette année, elle est attendue à plus de 8 %, " portée par les transformations et les ouvertures récentes, la normalisation des taux d'occupation et de l'activité, ainsi que les revalorisations des tarifs reflétant les hausses de coûts ".



L'Ebitdar est quant à lui anticipé stable en montant en 2023 par rapport à 2022. En 2024 et en 2025, l'évolution de l'Ebitdar devrait suivre la croissance du chiffre d'affaires.



Le levier financier du groupe devrait, lui, être inférieur à 3,5 en 2023, et à environ 3 en 2024 et 2025, sur la base d'un modèle auto-financé à partir de 2024.