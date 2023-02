Korian: AlphaValue abaisse sa recommandation d'Acheter à Accumuler

AlphaValue annonce l’abaissement de sa recommandation sur Korian d’Acheter à Accumuler, avec un objectif de cours de 8,43 euros à six mois après la publication des résultats 2022.



" Pour 2023-24, nous avons revu à la baisse nos estimations d'Ebitda de 7 % et 9 %, respectivement, pour tenir compte de la mise à jour des objectifs et de la combinaison de perspectives moins prometteuses résultant de la révision par l'industrie française des normes de soins aux personnes âgées et d'une modification de la composition des activités pour s'adapter aux conditions du marché après le scandale.", explique l'analyste.