Korian : BAE Systems Pension Funds investit 100 mlns d'euros dans un projet immobilier

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Korian a annoncé mercredi la signature d'un accord d'investissement immobilier de long terme avec BAE Systems Pension Funds, qui injectera 100 millions d'euros dans un nouveau véhicule géré et contrôlé par l'exploitant de maisons de retraite.

Les fonds de pensions du groupe britannique de défense BAE Systems ont investi "environ 100 millions d'euros dans un portefeuille de 23 actifs immobiliers dédiés aux soins de longue durée et de santé (maisons de retraite et cliniques de soins de suite et de santé mentale) situés en France, en Allemagne et en Espagne", a indiqué Korian dans un communiqué.

"La valeur nette de ce portefeuille d'actifs se monte à environ 200 millions d'euros, incluant une commission de structuration de portefeuille, sur la base d'une évaluation effectuée par Cushman & Wakefield (taux de capitalisation global d'environ 4,9%) et avec un ratio d'endettement (LTV) d'environ 38% en décembre 2021", a ajouté l'entreprise française.

Des investissements sont planifiés entre 2022 et 2024, ce qui portera la valeur brute globale du portefeuille à 320 millions d'euros.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire

January 05, 2022 02:22 ET (07:22 GMT)