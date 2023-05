Korian : Document d'enregistrement universel 2022

JEAN-PIERRE DUPRIEU

Chers actionnaires,

L'année 2022 a été marquée par le choc des révélations contenues dans le livre Les Fossoyeurs. En mettant en cause les pratiques malhonnêtes des dirigeants d'une seule entreprise, ce livre a finalement interrogé l'ensemble du modèle de prise en charge du Grand Âge dans les maisons de retraite médicalisées françaises et donc impacté tout le secteur.

Dans ce contexte, la Direction de Korian a réagi vivement en décidant de rehausser, plus vite, plus fort, ses ambitions en matière de qualité et de considération des résidents, des patients et des équipes du Groupe, comme elle avait su le faire lors de la pandémie de Covid-19.

Le Conseil d'administration, dont je voudrais réaffirmer l'engagement fort, s'est lui aussi appliqué à traverser cette crise en s'appuyant sur le travail de ses Comités. Avec l'appui et la compétence de ces derniers, il a assuré la supervision efficace de l'activité du Groupe, la surveillance des marchés de capitaux, et le développement d'indicateurs supplémentaires pour renforcer le contrôle de la performance de Korian en matière de ressources humaines et de qualité des soins.

Je voudrais également réitérer ici la profonde et sincère reconnaissance du Conseil d'administration pour la mobilisation exceptionnelle de l'ensemble des collaboratrices et collaborateurs du Groupe. Par leur travail et leur dévouement, ils accompagnent avec dignité, humanité et bienveillance nos résidents, nos patients et leurs proches.

DYNAMIQUE ENTRE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, SES COMITÉS SPÉCIALISÉS ET LE MANAGEMENT DU GROUPE

Les graves accusations portées par le livre Les Fossoyeurs ont créé un choc de défiance qui a impacté l'ensemble des acteurs privés. Ce choc s'est traduit notamment, en ce qui concerne Korian, par une très forte baisse du cours de bourse. Le Conseil d'administration ne peut se satisfaire de cette situation qui ne reflète aucunement les fondamentaux du Groupe, tant en termes d'engagement et d'éthique de ses équipes, qu'en termes de performance opérationnelle et de solidité financière. Il compte qu'au vu des éléments de clarification apportés par la puissance publique