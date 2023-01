Korian : Helikon Investments passe sous les 5%

Helikon Investments Limited, agissant pour le compte d'un fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 29 décembre, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Korian, au résultat d'une diminution du nombre d'actions détenues par assimilation.



Le déclarant a précisé détenir, du fait de ce franchissement, 5.113.764 actions Korian représentant autant de droits de vote, soit 4,80% du capital et des droits de vote du groupe de prise en charge de la dépendance.



