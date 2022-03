Korian : Le Collectif des entreprises en faveur d'une économie plus inclusive à la rencontre des jeunes demandeurs d'emploi à Toulouse

Communiqué de presse

Le 24 mars 2022

Le Collectif des entreprises en faveur d'une économie plus inclusive à la

rencontre des jeunes demandeurs d'emploi à Toulouse

Le Collectif des entreprises en faveur d'une économie plus inclusivea poursuivi sa mobilisation pour l'emploi et la formation professionnelle dans les régions en tenant le 23 mars 2022 une nouvelle rencontre territoriale à Toulouse avec les jeunes à la recherche d'un emploi et l'ensemble des acteurs locaux du service public de l'emploi, en présence de Sophie Boissard, directrice générale du groupe Korian, qui représentait le Collectif, d'Isabelle Ferrer, Adjointe au Maire de Toulouse, déléguée à l'emploi, Présidente de la Mission Locale Toulouse et de la PLIE, ainsi que de Bertrand Serp, Maire du Quartier de la Résidence (Casselardit, Fontaine-Bayonne,Cartoucherie).

Sept entreprises du Collectif (Accor, Adecco, Carrefour, Crit, Engie, Korian, Sonepar) sont venues échanger avec une cinquantaine de prescripteurs de l'emploi (Pôle Emploi, Mission Locale, EPIDE et P.L.I.E. pour présenter leur environnement professionnel, leur activité et évoquer les opportunités en matière d'embauche et d'alternance. Trois jeunes engagés dans un parcours de formation et de reconversion notamment grâce à l'apprentissage au sein d'Accor, d'Adecco et de Korian, ont apportés leur témoignage pour valoriser ce dispositif d'inclusion. Une soixantaine de jeunes candidats parrainés par les prescripteurs de l'emploi ont ensuite participé à un

job dating ». Petite particularité, cette manifestation s'est tenue au sein d'une résidence seniors « Les Terrasses d'Adélie », avec la participation active de certains des habitants de la résidence.

Ce Collectif a été constitué en décembre 2018 par treize entreprises pour promouvoir des démarches collaboratives favorisant l'emploi, la formation ou les achats responsables. Cette initiative rassemble aujourd'hui 32 entreprises françaises dans l'industrie, l'agro-alimentaire, le commerce, le tourisme, l'énergie, la finance et l'assurance, les télécoms.

Le Collectif concentre son action sur trois axes d'intervention : la mise en place d'actions concrètes visant à favoriser l'accès à l'emploi et la sécurisation des parcours professionnels, notamment des jeunes et des populations les plus précaires, la mise en place de produits, services et dispositifs permettant d'aider au quotidien les personnes en situation de précarité et le développement de politiques d'achats inclusives.

Contacts presse :

Cyrille Lachevre

Tél. : 06 20 42 12 08

Clachevre@cylans.ovh