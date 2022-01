Korian : Marie-Anne Fourrier nommée Déléguée générale de la Fondation Korian

Korian a annoncé la nomination de Marie-Anne Fourrier en tant que Déléguée générale de la Fondation Korian à compter du 3 janvier 2022, succédant à Aude Letty. Elle prend également la direction de la nouvelle Direction de !'Innovation en santé du groupe, créée au sein de la Direction médicale, éthique et qualité du groupe et est rattachée au Dr. Didier Armaingaud, membre du Comité de Direction Générale du groupe.



Marie-Anne Fourrier était depuis 2020 Directrice Transformation et Développement de Korian France. Elle avait rejoint le groupe en 2016, d'abord en tant que Directrice de la transformation du pôle santé France, puis en 2018, comme Directrice Transformation et Développement du même pôle.



Auparavant, Marie-Anne Fourrier a été directrice de l'hôpital Rothschild (2010 à 2011), dont elle a piloté l'ouverture ; Directrice adjointe de l'Hôtel Dieu de Paris (1999 à 2003), chargée des Finances, des Services économiques et logistiques et du Service social ; Chef du bureau de l'Investissement de la direction des finances de l'AP-HP (1996 à 1999) et Directrice adjointe des Hôpitaux de Saint Denis (1994 et 1996).



Marie-Anne Fourrier est diplômée de l'Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (1994), de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris (1990) et d'une licence d'histoire de la Faculté Paris 13 (1988).