Korian : accélère la certification européenne de son réseau en 2021 27% de sites désormais certifiés ISO 9001 en Europe 53 établissements certifiés ISO 9001 par l'AFNOR Certification en France Date 16/12/2021 Taille 144.82 KiB Télécharger

Enfin, en octobre 2021, l'AFNOR Certification a procédé à l'audit d'un échantillon d'établissements, après avoir audité les directions du siège de Korian. Son rapport, qui a mis en exergue de nombreux points forts et quelques pistes d'amélioration, attribue à ces 53 établissements la certification initiale ISO 9001.

La démarche va désormais s'accélérer avec plus de 150 nouveaux établissements engagés pour 2022 et près de 200 établissements supplémentaires en 2023. Pour mémoire, 100% des cliniques SSR et de santé mentale bénéficient aujourd'hui d'une certification A ou B délivrée par la Haute Autorité de Santé.

Sur la base d'une démarche qualité interne déjà structurée, nous avons fait le choix de la certification ISO 9001 par des organismes extérieurs reconnus et impartiaux. Cela garantit des standards qualité élevés et homogènes dans l'ensemble de nos

établissements. Je salue l'engagement des équipes support et opérationnelles dans cette démarche qui favorise en particulier la satisfaction de nos patients et résidents et la qualité de vie au travail de nos collaborateurs » souligne Nicolas Mérigot, Directeur général Korian France .

Qu'est-ce que la certification ISO 9001 ?

Avec plus d'un million de certificats dans le monde, la certification ISO 9001 reste incontestablement la certification de système de management la plus déployée et reconnue au plan international. Outil le plus utilisé pour piloter son organisation et ses activités, la certification ISO 9001 constitue un socle pour optimiser le fonctionnement interne d'une entreprise et maîtriser ses activités.

Elle démontre son aptitude à fournir régulièrement un service conforme aux exigences des clients et aux exigences légales et réglementaires applicables et son engagement à accroître la satisfaction des clients.

Korian France a choisi l'AFNOR Certification ; chacun des pays du Groupe a retenu son propre organisme de certification.

