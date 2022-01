Korian : accord d'investissement immobilier de long-terme

Korian annonce avoir conclu en décembre 2021 un accord d'investissement immobilier de long-terme prévoyant un investissement d'environ 100 millions d'euros par BAE Systems Pension Funds dans un nouveau véhicule immobilier géré et contrôlé par Korian.



Ce véhicule concerne un portefeuille de 23 actifs immobiliers (établissements de soins de longue durée et de santé) en Europe, incluant un projet greenfield, pour une valeur nette des actifs d'environ 200 millions d'euros, correspondant à une valeur brute d'environ 320 millions.



Ce partenariat, qui permet à Korian de capitaliser sur l'attractivité de son portefeuille, est soumis à une durée de 15 ans prorogeable, et une période minimale de détention de sept ans pour BAE Systems Pension Funds. La rémunération annuelle attendue est d'environ 4,5%.



