Korian annonce un partenariat immobilier et confirme ses objectifs après un bon T1

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'exploitant de maisons de retraite et de cliniques Korian a annoncé mardi un partenariat immobilier portant sur un portefeuille d'actifs de 500 millions d'euros et a confirmé ses objectifs pour 2023 après une hausse soutenue de son chiffre d'affaires au premier trimestre.

Dans le cadre de son plan de déploiement de la stratégie "Asset Smart", basée sur la cession de murs, Korian a annoncé être entré en négociations exclusives avec Covéa, Crédit Agricole Assurances et Malakoff Humanis, en vue de la conclusion d'un partenariat immobilier portant sur un portefeuille d'actifs d'une valeur totale d'environ 500 millions d'euros. "L'investissement en capital des partenaires représentera une valeur de 130 millions d'euros", a précisé le groupe.

Korian a ajouté qu'environ 85 millions d'euros de dettes immobilières supplémentaires avaient été sécurisées au cours du trimestre.

Pour l'ensemble de son exercice 2023, Korian prévoit toujours une croissance organique, soit à périmètre et taux de change constants, de son chiffre d'affaires de plus de 8% et un Ebitdar (Ebitda retraité des loyers) stable par rapport à 2022.

Pour la période de janvier à mars, le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 1,22 milliard d'euros, en progression de 11,8% en données publiées et de 8,8% en organique par rapport à la même période en 2022.

"La croissance publiée a été soutenue par l'acquisition en Espagne de Grupo 5 mais impactée par les cessions réalisées l'année dernière, notamment en Allemagne. Tous les pays ont affiché une croissance organique dynamique", a indiqué Korian.

Le groupe a enfin confirmé qu'il soumettrait à sa prochaine assemblée générale, le 15 juin, son projet d'adopter le statut d'entreprise à mission.

-Pierre-Jean Lepagnot, Agefi-Dow Jones +33 (0)1 41 27 47 95; pjlepagnot@agefi.fr ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

April 25, 2023 12:47 ET (16:47 GMT)